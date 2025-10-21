Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഗസ്സയെ കുറിച്ച് വിവാദ...
    India
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 5:52 PM IST

    ഗസ്സയെ കുറിച്ച് വിവാദ ട്വീറ്റുമായി സംവിധായകൻ രാംഗോപാൽ വർമ; ഇത്തരമൊന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രമുഖർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സയെ കുറിച്ച് വിവാദ ട്വീറ്റുമായി സംവിധായകൻ രാംഗോപാൽ വർമ; ഇത്തരമൊന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രമുഖർ
    cancel
    Listen to this Article

    ഹൈദരാബാദ്: വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പു​വെച്ചിട്ടും ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ തുടരുന്ന ഗസ്സയെ കുറിച്ച് വിവാദ ട്വീറ്റുമായി ബോളിവുഡിലെ മുൻനിര സംവിധായകരിലൊരാളായ രാംഗോപാൽ വർമ. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തവും ധീരവുമായ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വർമയു​ടെ പുതിയ ട്വീറ്റ്, സാമൂഹികപ്രവർത്തകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും കടുത്ത വിമർശനത്തിനിടയാക്കി.

    ‘ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ദീപാവലി ഉള്ളൂ, ഗസ്സയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ദീപാവലിയാണ്’ -എന്നായിരുന്നു ആർ.ജി.വി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാംഗോപാൽ വർമയുടെ ട്വീറ്റ്. ഇന്നലെ (ഒക്ടോ. 20) രാജ്യത്ത് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ്.

    ഗസ്സയിലെ സാഹചര്യവുമായി ദീപാവലിയെ താരതമ്യം ചെയ്തത് ഒട്ടും യുക്തിപരമായില്ലെന്ന് നെറ്റിസൺസ് വിമർശിച്ചു. ഈ അഭിപ്രായം ക്രൂരവും കൊല്ലപ്പെട്ടവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരോടുള്ള അനാദരവുമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ധാർമ്മിക തകർച്ചയുടെ അടയാളമാണിതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തക റാണ അയ്യൂബ് വിശേഷിപ്പിച്ചു, ‘ദീപാവലി വെളിച്ചത്തെയും പ്രതീക്ഷയെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഗസ്സയാകട്ടെ, വേദനയെയും അതിജീവനത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്’ -ആക്ടിവിസ്റ്റ് രാഖി ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. വർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായ അശോക് കുമാർ പാണ്ഡെയുടെ മറുപടി.

    ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആർ‌.ജി.‌വിയുടെ ഈ പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കാനോ വിശദീകരണം നൽകുവാനോ അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ല. ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diwaliRam Gopal VarmaGaza Genocide
    News Summary - RGV tweets ‘In Gaza, every day is DIWALI’, internet explodes in rage
    Similar News
    Next Story
    X