അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലെ പരിഷ്കരിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ജവാന്മാർക്ക് മാത്രം

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലെ പരിഷ്കരിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ജവാന്മാർക്ക് മാത്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭേദഗതികൾ നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ ചർച്ചകൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും വഴിവെച്ച ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക മേഖലയിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 31-ന് ശേഷം സൈന്യത്തിലേക്ക് പുതുതായി പ്രവേശിക്കുന്ന റിക്രൂട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധകമാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ ബാച്ചുകളിലേക്ക് ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സർക്കാർ സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യും.
നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്കാണ് പരിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കുക. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം പരിശീലനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത ബാച്ച് അഗ്നിവീർ ജവാൻമാർക്ക് 2031-ലായിരിക്കും തങ്ങളുടെ നാല് വർഷത്തെ സേവന കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രഹ്മണ്യം ആണ് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ഈ പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ ബാച്ചിലെ 75 ശതമാനം അഗ്നിവീരൻമാരെയും നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പിരിച്ചുവിടാൻ മൂന്ന് സേനാവിഭാഗങ്ങളും തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പദ്ധതിയിൽ ഈ സുപ്രധാന പുനഃക്രമീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇതിൽ 25 ശതമാനം പേരെ മാത്രമായിരുന്നു മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്ക് നിലനിർത്തിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ പുതിയ മാറ്റപ്രകാരം ബാക്കി വരുന്ന 75 ശതമാനം പേർക്ക് കൂടി രണ്ട് വർഷത്തെ സേവന കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയും തുടർന്ന് അവരെ സ്ഥിരം സൈനികരായി സേനയിലേക്ക് പൂർണമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ സൈനികരുടെ സീനിയോറിറ്റിയും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയും ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പദ്ധതി കാലാകാലങ്ങളിൽ അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ രംഗത്തും സൈനികരുടെ കരിയറിലും ഈ മാതൃകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.