cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ​ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനും ബി.ജെ.പി എം.പിയുമായ ബ്രിജ്​ ഭൂഷണിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന്‍റെ അന്വേഷണ രീതിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച്​ പരാതിക്കാരി.

പരാതി സംബന്ധിച്ച്​ തെളിവെടുപ്പിന്​ ഇരയെ ​ഡൽഹി പൊലീസ്​ ബ്രിജ്​ ഭൂഷണിന്‍റെ വസതിയിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോയത്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ടായിരിക്കെയെന്ന്​ പരാതി ഉയർന്നു. ഡല്‍ഹി അശോക റോഡിലുള്ള ബ്രിജ്​ ഭൂഷന്‍റെ വസതിയിലും ഓഫീസിലുമാണ്​ പരാതി സംബന്ധിച്ച്​ വിശദീകരിക്കാനും മറ്റു തെളിവുകൾക്കുമായി വെള്ളിയാഴ്ച പരാതിക്കാരിയെ കൊണ്ടപോയത്​. ഇ സമയത്ത് വസതിയില്‍ ബ്രിജ് ഭൂഷണും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഇര വെളിപ്പെടുത്തി. ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരൺ സിങ് 2019ല്‍ വസതിയോട്​ ചേർന്നുള്ള ഓഫീസില്‍ വച്ചാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതെന്ന ഗുസ്തി താരം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതിയുടെ സാമീപ്യം ഭയമുണ്ടാക്കിയതായും താരം വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിനോട് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആരും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായി. സംഭവത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ബ്രിജ്ഭൂഷണ്‍ അകത്ത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും താരം ആരോപിച്ചു. Show Full Article

