Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎം.പിമാരുടെ രാജി;...
    India
    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:44 PM IST

    എം.പിമാരുടെ രാജി; വഞ്ചകർക്ക് കാലം മാപ്പ് നൽകില്ല -ആം ആദ്മി പാർട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.ജെ.പി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു
    Arvind Kejriwal
    cancel
    camera_alt

    അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ

    ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പിയുടെ ‘ഓപറേഷൻ ലോട്ടസി’ന് വഴങ്ങി കൂറുമാറിയവർ വഞ്ചകരാണെന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയ പാർട്ടിയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവർക്ക് കാലം മാപ്പുനൽകില്ലെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി. ഇ.ഡിയെയും സി.ബി.ഐയെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ബി.ജെ.പി ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. പഞ്ചാബിലെ ഭഗവന്ത് മാൻ സർക്കാറിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി രാജ്യസഭ കക്ഷി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.

    അശോക് മിത്തലിനെതിരെ രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് നടന്ന ഇ.ഡി റെയ്ഡ് വ്യക്തമായ സൂചനയായിരുന്നു. ഭയപ്പെടുത്തിയും ഭരണസംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തും ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എം.പിമാരുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സഞ്ജയ് സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാർട്ടി ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുനൽകിയിട്ടും പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടും വഞ്ചകർ ബി.ജെ.പിയുടെ മടിയിൽ അഭയംപ്രാപിച്ചു.

    കർഷകരെ ദ്രോഹിച്ചവർക്കൊപ്പം കൈകോർത്തവരുടെ പേരുകൾ പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഘവ് ഛദ്ദയെ പാർട്ടി എം.എൽ.എയും എം.പിയുമാക്കി. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. പാർട്ടി രാജ്യസഭയിലെത്തിച്ച സ്വാതി മലിവാളും അശോക് മിത്തലും ഹർഭജൻ സിങ്ങും സന്ദീപ് പതക്കുമെല്ലാം ജനങ്ങളെ പിന്നിൽനിന്ന് കുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി വീണ്ടും പഞ്ചാബുകാരെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ പ്രതികരിച്ചു.

    എം.പിമാർ രാജിവെക്കണം -ദീപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ

    ബി.ജെ.പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ച ശേഷം ആ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് വോട്ടർമാരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ജനവിധിയെയും പരസ്യമായി വഞ്ചിക്കലാണെന്നും ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി രാജ്യസഭ എം.പിമാർ ആദ്യം സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും സി.പി.ഐ (എം.എൽ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം മാറ്റാൻ ഈ എം.പിമാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വോട്ടർമാരെ അപമാനിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും ദീപാങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:member of parliamentindian politicsAam Aadmi PartyResignationsLatest News
    News Summary - Resignation of MPs Time will not forgive the cheaters Aam Aadmi Party
    X