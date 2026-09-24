Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹി, 48 മണിക്കൂറിനകം രാജിവെക്കണം’; രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി.ജെ.പി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹി, 48 മണിക്കൂറിനകം രാജിവെക്കണം’; രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി.ജെ.പി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്‌കെ. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ 'ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹി'യാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സി.ജെ.പി നേതൃത്വം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മരവിപ്പിക്കണമെന്നും സി.ജെ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    കേന്ദ്രത്തിൽ ബി.ജെ.പിയെ തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയല്ലെന്നും മറിച്ച് ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണെന്നും അഭിജീത് ദീപ്‌കെ ആരോപിച്ചു. "ബി.ജെ.പിയുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണം മോദിയല്ല, ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ്. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്"- അഭിജീത് പറഞ്ഞു.

    കമീഷന്റെ നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റണമെന്നും വിവാദമായ വോട്ടർ പട്ടിക സംക്ഷിപ്ത പുതുക്കൽ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും സി.ജെ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനുള്ളിലെ കടുത്ത ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളും എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകളും പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കമീഷനെതിരെ സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിക്കുന്നത്.

    സി.ഇ.സിയുടെ രാജി, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിന് നിർദേശം നൽകിയവർക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മരവിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി 3 ആവശ്യങ്ങളാണ് സി.ജെ.പി സഹ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്.

    നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കമീഷൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുകയാണെന്നും വോട്ടവകാശം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും സി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പദവി ഒഴിയുകയും എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യും വരെ രാജ്യവ്യാപകമായി അതിശക്തമായ സമരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് സി.ജെ.പിയുടെ തീരുമാനം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Resign in 48 Hours': CJP to CEC Gyanesh Kumar
    Next Story
    X