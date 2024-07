മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോണവാലയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി കാണാതായ നാലുവയസ്സുകാരന്‍റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. അദ്‌നാൻ അൻസാരി എന്ന നാലു വയസ്സുകാരന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഒഴുക്കിൽപെട്ട അഞ്ചുപേരും മരിച്ചു.



പുണെ സിറ്റിയിലെ സയ്യദ് നഗർ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരായ ഷാഹിസ്ത അൻസാരി (36), അമീമ അൻസാരി (13), ഉമേര അൻസാരി (എട്ട്), മരിയ സയ്യദ് (ഒൻപത്) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.



ലോണവാലയിൽ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു കുടുംബം. ഭുഷി അണക്കെട്ടിന് സമീപത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് 12.30ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബമൊന്നാകെ ഒഴുക്കിൽപെടുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

