Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 10 May 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 7:01 AM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽ കുത്തനെ കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽ കുത്തനെ കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും വ്യാപ്തിയും 2025-26ൽ കുത്തനെ കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.പി.എ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ജനകീയ പദ്ധതിയുടെ അവസാന വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഗാരന്‍റി ചെയ്ത 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ കിട്ടാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികളുമായി ചേർന്ന് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്‍മയായ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംഘർഷ് മോർച്ചയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ലിബ്‍ടെക് ഇന്ത്യയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.

    ഓരോ കുടുംബത്തിനും ശരാശരി 1,221 രൂപയുടെ വരുമാനനഷ്‍ടം ഉണ്ടായെന്നാണ് ലിബ്‍ടെക് കണക്കാക്കിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് പകരമായി വിബി-ജി റാം ജി നിയമം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ നിയമം വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചന കൂടാതെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് സംഘർഷ് മോർച്ചയുടെ ആരോപണം. ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും, അത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റംവരുത്തുമ്പോൾ അർഥവത്തായ കൂടിയാലോചന നടക്കണമെന്നും മോർച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:employmentLatest NewsMahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
    News Summary - Report shows sharp decline in employment under the Employment Guarantee Scheme
    Similar News
    Next Story
    X