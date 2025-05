വീണ്ടും പ്രകോപനം; വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാക് ഡ്രോണുകൾ, ബ്ലാക്കൗട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം. പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂരിലും അമൃത്സറിലും ജമ്മുവിലെ കത്വയിലും സാമ്പയിലും രജൗരിയിലും പാക് ​ഡ്രോണുകൾ എത്തി.

ഇവ വ്യോമപ്രതിരോധമാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തകർത്തു. ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വാർത്ത ഏജൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് രാത്രി 9.15ഓടെ പലയിടത്ത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇ​ന്ത്യാ -പാ​ക് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് മി​ലി​ട്ട​റി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​എം.​ഒ ) ത​ല ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് ടെ​ലി​ഫോ​ൺ വ​ഴിയായിരുന്നു ച​ർ​ച്ച. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നിച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബാ​ധ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന അ​റി​യി​പ്പ് വ​ന്ന​ത്. പാ​കി​സ്താ​ൻ ഡി.​ജി.​എം.​ഒ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വി​ളി​ച്ചാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

#WATCH | J&K: Red streaks seen and explosions heard as India's air defence intercepts Pakistani drones amid blackout in Samba.



