Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 15...
    India
    Posted On
    date_range 1 May 2026 6:43 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 6:43 PM IST

    പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 15 ബൂത്തുകളിൽ നാളെ റീപോളിങ്ങ്; തീരുമാനം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതോടെ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ, മഗ്രഹത്ത് പശ്ചിം എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ 15 ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിങ്ങിന് ഉത്തരവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഈ ബൂത്തുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കമ്മീഷൻ റീപോളിങ്ങിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മഗ്രഹത്ത് പശ്ചിമിലെ 11 പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനിലും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലെ നാല് പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളിലുമാണ് റീപോളിങ്ങ് നടക്കുകയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

    15 പോളിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയായി നടക്കും. ഇ.വി.എം ബട്ടണുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന ബി.ജെ.പി ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് റീപോളിങ്ങിന് ഉത്തരവായത്. ടിം.എം.സി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് ഡയമണ്ട് ഹാർബർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:repollingElection CommissionWest Bengalbengal electionEVMIndia News
    News Summary - Repolling to be held in 15 booths in West Bengal tomorrow; decision taken after complaints of irregularities
    Similar News
    Next Story
    X