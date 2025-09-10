Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമോദിയുടെ മാതാവിനെതിരായ...
    India
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 1:53 PM IST

    മോദിയുടെ മാതാവിനെതിരായ പരാമർശം: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം

    text_fields
    bookmark_border
    rahul gandhi
    cancel
    camera_alt

    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    റായ്ബറേലി (യു.പി): ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദിയുടെ മാതാവിനെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. റായ്ബറേലി ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുലിന് നേരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്.

    രാഹുലിന്‍റെ വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന റോഡിൽ ബി.ജെ.പി പതാകയുമായി നിന്ന് പ്രവർത്തകർ രാഹുലിനും കോൺഗ്രസിനും എതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. റോഡ് ഉപരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി.

    അതേസമയം, 'വോട്ട് ചോർ ഗദ്ദി ചോർ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം രാജ്യത്തെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും ഇനിയും ഇക്കാര്യം കൂടുതലായി തെളിയിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

    വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ​നി​ന്നുള്ള ഒ​രാ​ളാണ് മോദിയുടെ മാതാവിനെതിരെ മോശം പരാമർശം ന​ട​ത്തി​യത്. പരാമർശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പരാമർശത്തോട് പ്രതികരിച്ച കോൺഗ്രസ് രാഹുലിനും മാതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ മോശം പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    അതേസമയം, മാതാവിനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച മോദി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത, മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ത​ന്റെ അ​മ്മ​യെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പറഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ആ​ര്‍.​ജെ.​ഡി​യും അ​പ​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ ഭ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി ആരോപിച്ചു.

    അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ത​ന്നെ​യും ബി​ഹാ​റി​ലെ മൊ​ത്തം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ത​ന്‍റെ അ​മ്മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ധി​ക്ഷേ​പം ചി​ന്തി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്. എ​ന്തു​തെ​റ്റാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. കു​ടും​ബാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന പ​ല​ര്‍ക്കും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​രാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മോ​ദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiRahul GandhiLatest NewsBJP
    News Summary - Remarks against Modi's mother: BJP protests by blocking Rahul Gandhi's vehicle in Raebareli
    Similar News
    Next Story
    X