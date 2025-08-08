Begin typing your search above and press return to search.
    8 Aug 2025 3:40 PM IST
    8 Aug 2025 3:40 PM IST

    ഹരിയാനയിൽ 3500 വർഷം മുമ്പുള്ള പുരാതന സംസ്കാരത്തി​​ന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി; മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധ സ്തൂപവും വാസ്തുശിൽപ നിർമിതികളും

    ഹരിയാനയിൽ 3500 വർഷം മുമ്പുള്ള പുരാതന സംസ്കാരത്തി​​ന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി; മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധ സ്തൂപവും വാസ്തുശിൽപ നിർമിതികളും
    തോ​പ്ര കലാൻ അവശിഷ്ടം

    ചണ്ഡിഗഡ്: കുംഭഗോപുരം ​പോലെയുള്ള നിർമിതികൾ, കച്ചവട​ക്കോപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം, വിവധതരം കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ, മേൾഡു ചെയ്ത ഇഷ്ടികകൾ തുടങ്ങിയ ചരിത്രശേഖരങ്ങൾ.. ഹരിയാനയിലെ യമുനാ നഗർ ജില്ലയിലെ തോപ്ര കലാൻ ഗ്രാമത്തിൽ 3500 വർഷം മുമ്പുളള മനുഷ്യവാസത്തി​ന്റെ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി. സ്തൂപാകൃതിയിലുള്ള നിർമിതി ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നും മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ നഗരവത്കൃത സമൂഹത്തി​ന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ക​ണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇവിടെ പഠനം നടത്തുന്ന ഹരിയാന ആർക്കിയോളജി ആന്റ് മ്യൂസിയം വകുപ്പ് പറയുന്നു.

    ചരിത്ര ഗവേണഷ കൗൺസിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെയും കാൺപൂർ ഐ.ഐ.ടി നടത്തിയ ഗ്രൗണ്ട് പെനിട്രേറ്റിങ് റഡാർ പരീക്ഷണത്തി​ന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ചരിത്ര ഗവേണഷ കൗൺസിൽ പറയുന്നു. ഐ.ഐ.ടി പഠന റിപ്പോർട്ട് സമപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

    ഈ സ്ഥലത്തിന് വലിയ ചരി​ത്രപ്രാധാന്യമാണുള്ളതെന്നും കൂടുതൽ ഉദ്ഘനനവും ഗവേഷണവും ഇവി​ടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജി.പി.ആർ.എസ് സർവേ നടത്തിയ കാൺപൂർ എർത്ത് സയൻസ്‍ വകുപ്പ് കരുതുന്നു. ഇനിയും പഴക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ കണ്ടേക്കാ​മെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

    മണ്ണിനടിയിലായിപ്പോയ വാസ്തുവിദ്യാശേഖരങ്ങൾ, ഭിത്തികൾ, പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകൾ, മുറികൾ, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കെട്ടിട ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നാലോ അഞ്ചോ മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നുതന്നെ കൃത്യമായ പദ്ധതികളിലൂടെ മനുഷ്യർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഇടമാണെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയുന്നു. സ്തൂപവും ചുറ്റുമുള്ള നിർമിതിയും 0.2 മീറ്ററിനും 0.8 മീറ്ററിനും ഇടയിലാണ് കാണുന്ന​തെന്നും പറയുന്നു.

    പഠനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് ഇവിടത്തെ ശേഖരങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ബി.സി 1500 ആണെന്ന് ഹരിയാന ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡെയറക്ടർ ബനാനി ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    14ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫി​റോസ്ഷാ തുഗ്ലക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിപ്രതിഷ്ഠിച്ച മൗര്യവംശക്കാരുടെ രാജശാസനങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെൽഹി-തോപ്ര അശോകസ്തംഭം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതേ തോപ്ര കലൻ ഗ്രാമത്തിലാണ്. അതി​ന്റെ ഭാഗമാകാം ഈ പഠനങ്ങളിൽ തെളിയുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

    ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് തോപ്രാ കലൻ​ ഗ്രാമം. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇനിയും ഉദ്ഘനനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങ​ളെ ഒഴിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉദ്ഘനനം നടത്താൻ കഴിയൂ. അടുത്തുള്ള മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത മലകളിലും മറ്റും ഉദ്ഘനനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നത്.

    News Summary - Remains of ancient civilization dating back 3500 years discovered in Haryana; Buddhist stupa and architectural structures from Maurya era
