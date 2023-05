cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മും​ബൈ: പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ മ​താ​ചാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​റ​കി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ. ച​ട​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ഴ്ച ത​ന്നി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ ന​ന്നാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ണെ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

ശാ​സ്ത്ര​ബോ​ധ​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന, ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്റെ വി​ഭാ​വ​ന​ക്ക്​ നേ​ർ​വി​പ​രീ​ത​മാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വ​ൻ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നോ​ട്ട്​ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു -പ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം ന്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എം.​പി​മാ​രെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​വാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. Show Full Article

Religious Rituals During New Parliament Inauguration Show Country Being Taken Backwards, Says Sharad Pawar