Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 7:09 AM IST

    മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വൻ വിവേചനം- യു.എസ് കമീഷൻ

    മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വൻ വിവേചനം- യു.എസ് കമീഷൻ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള യു.​എ​സ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ (യു.​എ​സ്.​സി.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) നി​രീ​ക്ഷ​ണം. ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഈ ​അ​ഭി​പ്രാ​യം. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ-​സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബി.​ജെ.​പി-​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, ഗോ​ഹ​ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും 2014 മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ക​ട​മാ​യി ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മം. ഇ​വ​രു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​കു​ന്നു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ദൗ​ത്യം ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, ജൂ​ത, ബു​ദ്ധ​മ​ത, പാ​ർ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് അ​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​രി​ട്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​വ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ക​രെ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യും ഇ​തി​ൽ പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. 2002ൽ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് മോ​ദി ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പ​മ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു-​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. 2019ലെ ​പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത​പീ​ഡ​ന​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് പൗ​ര​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ നി​ന്നും മു​സ്‍ലിം അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന് യു.​എ​സ്.​സി.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ് കേ​സ് ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട രാ​ജ്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ്.​സി.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ആ​റാം ത​വ​ണ​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള സ​മാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    • ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു
    • ദേ​ശീ​യ-​സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു
    • 2014 മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ക​ട​മാ​യി ഹി​ന്ദു രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മം
    • മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പ​മ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ മോ​ദി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ല
    • മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി
    X