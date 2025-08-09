Begin typing your search above and press return to search.
    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തേ​ണ്ട; ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയും പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്ത് വി​ഡി​യോയും പുറത്തുവിടൂ -രാഹുൽ ഗാന്ധി

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തേ​ണ്ട; ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയും പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്ത് വി​ഡി​യോയും പുറത്തുവിടൂ -രാഹുൽ ഗാന്ധി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഡേ​റ്റ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വോ​ട്ട​ർ ഡേ​റ്റ​യും പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വി​ഡി​യോ തെ​ളി​വു​ക​ളും കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചി​ല​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും വോ​ട്ടു​മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ റാ​ലി’​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വോ​ട്ടു ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രാ​യ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തേ​ണ്ട. ന​ന്നാ​യി ഒ​ന്നു​കൂ​ടെ ചി​ന്തി​ച്ചോ​ളൂ. സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ലും നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രി​ക്കും. നി​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടും. 25 സീ​റ്റി​ന്റെ​യും 34,000 വോ​ട്ടി​ന്റെ​യും ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡേ​റ്റ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ, മോ​ദി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ത് ക​ള്ള​വോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡേ​റ്റ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വാ​ണ്. ഒ​റ്റ സീ​റ്റി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന്റെ സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വോ​ട്ട​ർ ഡേ​റ്റ കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണം. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഒ​റ്റ സീ​റ്റി​ലെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ട് ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന്റെ​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രും. സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്, താ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​കൊ​ണ്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു കൈ​യി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ​യും അം​ബേ​ദ്ക​റി​ന്റെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബ​സ​വ​ണ്ണ​യു​ടെ​യും ഫു​ലെ​യു​ടെ​യും നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ​യും ചി​ന്ത​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വോ​ട്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം.

    എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ​രു വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ഈ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ത്ത ഒ​രു​കോ​ടി​യി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചി​ല ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വ​രി​ക​യും പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ന​മ്മ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ര​ൺ​ദീ​പ്സി​ങ് സു​ർ​ജെ​വാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും റാ​ലി​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദേശവ്യാപക കാമ്പയിനുമായി കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളിലേക്ക്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​നു​മെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​തി​നാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു. 11ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് 24 ​അ​ക്ബ​ർ റോ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ​ചേ​രു​ന്ന യോ​ഗം ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യും.

    എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജു​മാ​ർ, പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

