Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎഐക്ക് നിയന്ത്രണം:...
    India
    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:54 AM IST

    എഐക്ക് നിയന്ത്രണം: സമഗ്ര നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെന്‍ററി സമിതിയുടെ ശിപാർശ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമിതബുദ്ധി (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പാർലമെന്‍ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ. നിലവിലുള്ള നിയമസംവിധാനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എ.ഐയുടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനാവില്ലെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമഗ്രമായ ഒരു നിയമ ചട്ടക്കൂട് അനിവാര്യമാണെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി എ.ഐ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം. സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇതിന്റെ മറവിൽ നടന്നേക്കാവുന്ന കൃത്രിമ പ്രചാരണങ്ങളും സ്വകാര്യതാലംഘനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തടയുകയാണ് നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലെ ഡിജിറ്റൽ നിയമങ്ങളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ എ.ഐയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലതും എ.ഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lawIndiaArtificial Intellegence
    News Summary - Regulation of AI Parliamentary committee recommends comprehensive legislation
    X