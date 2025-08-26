Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 10:07 AM IST

    ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം; പ്രഫ. അലി ഖാൻ മഹ്മൂദാബാദിനെതിരായ നടപടി തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി

    ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം; പ്രഫ. അലി ഖാൻ മഹ്മൂദാബാദിനെതിരായ നടപടി തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ശോ​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​നെ​തി​രാ​യ കേ​സി​ൽ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ട​ഞ്ഞു.

    മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്ത​രു​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, ഐ​ക്യം, അ​ഖ​ണ്ഡ​ത എ​ന്നി​വ​യെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യു​ടെ 152-ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​നെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ‘കേ​​ണ​​ൽ സോ​​ഫി​​യ ഖു​​റേ​​ഷി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി കൈ​​യ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന വ​​ല​​തു​​പ​​ക്ഷം ആ​​ൾ​​ക്കൂ​​ട്ട കൊ​​ല​​പാ​​ത​​ക​​ത്തി​​ന്റെ ഇ​​ര​​ക​​ൾ​​ക്കും സ്വ​​ത്തു​​ക്ക​​ൾ ബു​​ൾ​​ഡോ​​സ​​ർ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് ത​​ക​​ർ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ​​ക്കും സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട​​ണം’ എ​​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    വ​നി​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ള്‍ വെ​റും കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യെ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വെ​റും കാ​പ​ട്യം മാ​ത്ര​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ത്തി​ല്‍ മേ​യ് 18ന് ​മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​നെ ​ഹ​രി​യാ​ന അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മേ​യ് 21ന് ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    TAGS:kapil sibalDelhi NewsSupreme Court OrderOperation SindoorAshoka University professorprofessor Ali Khan Mahmudabad
