മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12 കോടിയുടെ രക്ത ചന്ദനവേട്ട

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 Sept 2025 11:01 PM IST
Updated Ondate_range 21 Sept 2025 11:01 PM IST
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12 കോടിയുടെ രക്ത ചന്ദനവേട്ടtext_fields
bookmark_border
News Summary - Forest Department Seizes 4,000 Kg Red Sandalwood Worth Rs 12 Crore In Maharashtra
Listen to this Article
പൽഗർ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാക്രേയിൽ പൂട്ടിക്കിടന്ന ഫാം ഹൗസിൽനിന്ന് ചുവന്ന ചന്ദനത്തടികൾ കണ്ടെടുത്തു. 12 കോടി വില വരുന്ന തടികളാണ് വനംവകുപ്പ് കണ്ടെടുത്തത്. വ്യാഴാഴ്ച ദാഹിസർ വനമേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വന നിയമ പ്രകാരം സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ചന്ദനമരങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ കള്ളക്കടത്താണിത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story