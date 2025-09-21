Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    21 Sept 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 11:01 PM IST

    മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12 കോടിയുടെ രക്ത ചന്ദനവേട്ട

    മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12 കോടിയുടെ രക്ത ചന്ദനവേട്ട
    പ​ൽ​ഗ​ർ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സാ​ക്രേ​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​വ​ന്ന ച​ന്ദ​ന​ത്ത​ടി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. 12 കോ​ടി വി​ല വ​രു​ന്ന ത​ടി​ക​ളാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. വ‍്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദാ​ഹി​സ​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത‍്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്താ​ണി​ത്.

    TAGS:Maharashtrasandalwood
    News Summary - Forest Department Seizes 4,000 Kg Red Sandalwood Worth Rs 12 Crore In Maharashtra
