Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​നം:...
    India
    13 Nov 2025 11:40 PM IST
    13 Nov 2025 11:40 PM IST

    ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​നം: മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഒരിക്കൽ പോലും ക്ലാസ് മുടക്കിയിട്ടില്ല -ഡോ.എ.കെ ശർമ

    Al falah uni
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് (എ.​ടി.​എ​സ്) കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് ജോ​ലി​യി​ലും പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണെ​ന്ന് ഗ​ണേ​ശ് ശ​ങ്ക​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​ർ​ഡി​ലെ ജോ​ലി​യും ഒ.​പി.​ഡി​യി​ലെ ജോ​ലി​യും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൽ.​പി.​എ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി ഡോ. ​എ.​കെ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ കോ​ഴ്‌​സി​ന് ചേ​ർ​ന്ന ആ​രി​ഫി​ന്റെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി യാ​തൊ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ൺ​പൂ​രി​ന​ടു​ത്താ​ണ് വാ​ട​ക മു​റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ശ്‍മീ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​യാ​ളു​ടെ പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​ര് ഗു​ലാം ഹ​സ​ൻ മീ​ർ എ​ന്നാ​ണ്. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഗ​ൽ​ഭ സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ​തി​വാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രി​ഫി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഇ​യാ​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ച മു​റി​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ലാ​പ്‍ടോ​പ്പും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​യ​ക്കും. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സ്ഫോ​ട​ന കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ആ​രി​ഫി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് എ.​ടി.​എ​സി​ന്റെ നീ​ക്കം. ജി.​എ​സ്.​വി.​എ​മ്മി​ലെ മു​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ഷ​ഹീ​ൻ ഷ​ഹീ​ദി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​രി​ഫി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലക്ക് നാക് നോട്ടീസ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് ദേ​ശീ​യ അ​സ​സ്‍മെ​ന്‍റ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (നാ​ക്) കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​സാ​ധു​വാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും നോ​ട്ടീ​സി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്. 2013 ലാ​ണ് ‘ബി’ ​ഗ്രേ​ഡി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് അ​ത് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കാ​ൻ സെ​ൽ​ഫ് സ്റ്റ​ഡി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക്വാ​ളി​റ്റി അ​സ​സ്‍മെ​ന്‍റി​നു​ള്ള ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​നും 2018ന് ​മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഭീ​ക​ര​സം​ഘ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ഡോ.​മു​സ​ഫ​റി​നെ​തി​രെ ‘റെ​ഡ് കോ​ർ​ണ​ർ നോ​ട്ടീ​സ്’ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ളി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഡോ.​അ​ദീ​ലി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് മു​സ​ഫ​ർ. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​സ​ഫ​റി​​ന്റെ പേ​ര് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. മു​സ​മ്മി​ൽ ഗ​നാ​യി, സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച കാ​റോ​ടി​ച്ച ഉ​മ​ർ ന​ബി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പം മു​സാ​ഫി​ർ 2021ൽ ​തു​ർ​ക്കി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ മു​സ​ഫ​ർ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യം ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം തു​ർ​ക്കി​യ നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

