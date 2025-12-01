Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചെ​ങ്കോട്ട സ്ഫോടനം:...
    India
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:14 PM IST

    ചെ​ങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ജവാദ് സിദ്ദീഖി 14 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Red Fort blast: Jawad Siddiqui in 14-day judicial custody
    cancel
    camera_alt

     ജവാദ് സിദ്ദീഖി

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അൽ ഫലാഹ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപകൻ ജവാദ് സിദ്ദീഖിയെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽവിട്ടു. ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് ജവാദ് സിദ്ദീഖിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    നവംബർ 19ന് സിദ്ദീഖിയെ 13 ദിവസത്തേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച അഡീഷനൽ സെഷൻ ജഡ്ജി ശീതൾ ചൗധരി പ്രധാന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ സിദ്ദീഖിയെ ഡിസംബർ 15 വരെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.

    കശ്മീരിൽ എട്ടിടത്ത് റെയ്ഡ്

    ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടക്കു സമീപമുണ്ടായ കാർ സ്ഫോടനക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻ.ഐ.എ കശ്മീരിൽ എട്ടിടത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തി. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ, ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒരേ സമയം തിരച്ചിൽ നടത്തിയതെന്ന് എൻ.ഐ.എ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളായ ഡോ. അദീൽ അഹ്മദ് റാത്തർ, ഡോ. മുസമ്മിൽ ഷക്കീൽ, മുഫ്തി ഇർഫാൻ അഹ്മദ്, അമീർ റാഷിദ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. നേരത്തെ, ജമ്മു-കശ്മീർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇവരിപ്പോൾ എൻ.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന് സഹായകമാവും വിധം ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നാണ് എൻ.ഐ.എ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Delhi Red Fort BlastAl Falah University
    News Summary - Red Fort blast: Jawad Siddiqui in 14-day judicial custody
    Similar News
    Next Story
    X