    India
    India
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:32 PM IST

    ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: 9എം.എം വെടിയുണ്ടകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അന്വേഷണം

    50 കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും
    Delhi-Red-Fort-Blast
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക് സ​മീ​പം 13 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ സ്ഫോ​ട​ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ര​ണ്ട് 9എം.​എം വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സ​വി​ശേ​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സ്ഥ​ല​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​ത് ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​മ​ർ ന​ബി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച റൂ​ട്ടു​ക​ള​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​​പ്പെ​ട്ട് ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ നൂ​ഹ് വ​ഴി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നി​ടെ ത​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഫോ​ൺ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ, ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ, സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 50 കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും.

    അ​തി​നി​ടെ, പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മു​സ​മ്മി​ൽ, ഷാ​ഹീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടിലൂ​ടെ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്രോ​ത​സ്സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ട്ര​യാ​സെ​റ്റോ​ൺ ട്രൈ​പെ​റോ​ക്സൈ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യോ എ​ന്ന​തും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള അ​ൽ​ഫ​ലാ​ഹ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​തും അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്.

