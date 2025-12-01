Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്രതിപക്ഷം തന്ത്രം...
    India
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:28 AM IST

    പ്രതിപക്ഷം തന്ത്രം മാറ്റേണ്ട സമയമായി; വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാം -മോദി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിപക്ഷം തന്ത്രം മാറ്റേണ്ട സമയമായി; വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാം -മോദി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തെ പ്രതിപക്ഷം യുദ്ധകളമാക്കി മാറ്റരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്ക് ഉപദേശംനൽകാൻ താൻ തയാറാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാലസമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായി മോദി.

    കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പ്രതിപക്ഷം കളിക്കുന്ന കളി ജനങ്ങൾ ഇനിയും അംഗീകരിക്കില്ല. അവർ അവരുടെ തന്ത്രം മാറ്റേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ പുതിയ എം.പിമാർ നിരാശരാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

    പാർട്ടിഭേദമില്ലാതെ എം.പിമാർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണം. നാടകം കളിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർക്ക് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്ഥലം പാർലമെന്റല്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. നാടകം കളിക്കാനും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പാർലമെന്റല്ല അതിനുള്ള സ്ഥലം. പാർലമെന്റിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ബിഹാറിലെ തോൽവി​ പോലുള്ളവയുടെ നിരാശകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിനെ പോർക്കളമാക്കരുത്. യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയാക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modiwinter sessionparliment
    News Summary - Ready to give tips on how to perform: PM mocks Opposition
    Similar News
    Next Story
    X