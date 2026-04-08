    Posted On
    date_range 8 April 2026 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 10:25 PM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചേക്കും -ആർ.ബി.ഐ

    പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല
    മും​ബൈ : പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ണ​ന​യ​ത്തി​ൽ ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​ർ​ന്ന് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (ആ​ർ.​ബി.​ഐ). പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് 5.26 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ണ​ന​യ സ​മി​തി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്ക് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ലി​ശ​യാ​ണ് റി​പ്പോ നി​ര​ക്ക്. ആ​റാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​രാ​മ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സം​ഘ​ർ​ഷം കാ​ര​ണം ക്രൂ​ഡോ​യി​ൽ വി​ല കൂ​ടു​ക​യും രൂ​പ ത​ക​രു​ക​യും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​ലോ​ക​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ണാ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് ആ​ർ.​ബി.​ഐ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ഞ്ജ​യ് മ​ൽ​ഹോ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ​ണ് നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​തി​രു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ (2027 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ) പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം 4.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​ബി.​ഐ അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ റി​പ്പോ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 125 ബേ​സി​സ് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ളി​ലെ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ർ.​ബി.​ഐ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​തി​യാ​യ പ​ണ​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ബി.​ഐ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി.

    TAGS:RBIindian economyReserve Bank of IndiaSanjay Malhotra
    News Summary - RBI Holds Interest Rates Steady Amid Middle East Tensions; Repo Rate Remains at 5.26%
    Similar News
