    date_range 23 Jan 2026 10:36 PM IST
    date_range 23 Jan 2026 10:37 PM IST

    ബോ​ളി​വു​ഡ്​ കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി 50 ല​ക്ഷം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേസിൽ രവി പൂജാരി കസ്റ്റഡിയിൽ

    ബോ​ളി​വു​ഡ്​ കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി 50 ല​ക്ഷം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേസിൽ രവി പൂജാരി കസ്റ്റഡിയിൽ
    മും​ബൈ: ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ധോ​ലോ​ക നേ​താ​വ്​ ര​വി പൂ​ജാ​രി​യെ മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ബോ​ളി​വു​ഡ്​ കൊ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ റി​മൊ ഡി​സൂ​സ​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി 50 ല​ക്ഷം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 2018ലെ ​കേ​സി​ലാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മും​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ര​വി പൂ​ജാ​രി​യെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​വ​രെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    മും​ബൈ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​നു കീ​ഴി​ലെ ആ​ന്റി എ​ക്​​സ്​​റ്റോ​ർ​ഷ​ൻ സെ​ല്ലി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. മും​ബൈ, ന​വി​മും​ബൈ, താ​ണെ, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 49 ഓ​ളം കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ര​വി പൂ​ജാ​രി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​ന​ഗ​ൽ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ഞ്ചു​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്​ സെ​ന​ഗ​ലി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​വി പൂ​ജാ​രി​യെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

