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    India
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 11:23 PM IST

    മുഹർറം ഘോഷയാത്രക്കിടെ എലിവിഷം കലർത്തിയ ഗുളിക വിതരണം ചെയ്തു; പ്രതി പിടിയിൽ

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    മുഹർറം ഘോഷയാത്രക്കിടെ എലിവിഷം കലർത്തിയ ഗുളിക വിതരണം ചെയ്തു; പ്രതി പിടിയിൽ
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    മും​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മു​ഹ​ർ​റം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ എ​ലി​വി​ഷം ക​ല​ർ​ത്തി​യ വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത ആ​ളെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പു​ണെ സ്വ​ദേ​ശി​യും ഇ​റാ​നി​യ​ൻ വം​ശ​ജ​നു​മാ​യ ഫ​യാ​സ്​ പ്രേം​ജി​യെ (39) ആ​ണ് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ ഡി.​സി.​പി ജ​യ​ന്ത്​ മീ​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യും ഛർ​ദി​യു​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​രാ​ൾ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സി​ങ്ക്​ ഫോ​സ്​​ഫെ​യ്​​ഡ്​ ക​ല​ർ​ത്തി​യ 14,000 ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പ്ര​തി​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും 30,000 വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ളും 50 കി​ലോ സി​ങ്ക്​ ഫോ​സ്​​ഫെ​യ്​​ഡും പ്ര​തി വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്ര​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:processionRat poisonMumbai
    News Summary - Rat poison-laced tablets distributed during Muharram procession; accused arrested
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