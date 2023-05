അപൂർവയിനം വെള്ള മൂർഖനെ കണ്ടെത്തി

കോയമ്പത്തൂര്‍: വെള്ള നിറത്തിലെ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പിടികൂടി. അഞ്ചടിയോളം നീളമുള്ള വെളുത്ത മൂർഖനെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആന്‍ഡ് നേച്ചർ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ട്രസ്റ്റ് വളണ്ടിയറായ മോഹനനാണ് രക്ഷിച്ചത്.

The Forest Department on Wednesday released a rare leucistic cobra, that was rescued by a volunteer of the Wildlife & Nature Conservation Trust from Kurichi in #Coimbatore, into the wild near Anaikatti. @THChennai pic.twitter.com/gzkgfPwEqV