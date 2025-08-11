Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 11:08 PM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം; മരിച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നിയുടെ സ​ഹോ​ദ​രി പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​സ്.​ഐ.​ടിയെ സ​മീ​പി​ച്ചു

    Dharmasthala
    പ​ത്മ​ല​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ഇ​ന്ദ്രാ​വ​തി​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ മു​മ്പ് ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി കേ​സി​ൽ പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) സ​മീ​പി​ച്ചു. ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തെ പു​തി​യ പാ​ർ​പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് ബി.​എം. ഭ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​ര​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ഇ​ന്ദ്രാ​വ​തി എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ജി​രെ​യി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പ്രീ-​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ത്മ​ല​ത​യെ(19) 1986 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​കോ​ള​ജി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​യ​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 53 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യ​നി​ല​യി​ൽ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ലി​യ പൊ​തു​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും കേ​സ് സി.​ഐ.​ഡി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ന്ദ്രാ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ത്മ​ല​ത​യു​ടെ പി​താ​വ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​വ് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ല്‍ വ​ലി​യ എ​തി​ര്‍പ്പു​ണ്ടാ​യി. നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ന്‍വ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ത്മ​ല​ത​യെ ഒ​രു സം​ഘം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

