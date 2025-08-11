ധർമസ്ഥലയിലെ ബലാത്സംഗം; മരിച്ച വിദ്യാർഥിനിയുടെ സഹോദരി പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്.ഐ.ടിയെ സമീപിച്ചുtext_fields
മംഗളൂരു: ധർമസ്ഥലയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ സഹോദരി കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കൂട്ട ശവസംസ്കാരം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) സമീപിച്ചു. ബെൽത്തങ്ങാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ പുതിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ മറ്റൊരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പദവിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ഐ.ടി ഓഫിസിൽ സി.പി.എം നേതാവ് ബി.എം. ഭട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പമാണ് ഇരയുടെ സഹോദരി ഇന്ദ്രാവതി എത്തിയത്.
ഉജിരെയിലെ രണ്ടാം വർഷ പ്രീ-യൂനിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന പത്മലതയെ(19) 1986 ഡിസംബർ 22ന് കോളജിന്റെ വാർഷിക ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിൽനിന്ന് പോയശേഷം കാണാതാവുകയായിരുന്നു. 53 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം കൈകാലുകൾ കെട്ടിയനിലയിൽ അസ്ഥികൂട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വലിയ പൊതുജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും കേസ് സി.ഐ.ഡിക്ക് കൈമാറിയിട്ടും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രാവതി പറഞ്ഞു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകനായിരുന്നു പത്മലതയുടെ പിതാവ്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ നേതാവ് ധർമസ്ഥലയില് മത്സരിക്കുക എന്നതില് വലിയ എതിര്പ്പുണ്ടായി. നാമനിര്ദേശ പത്രിക പിന്വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. പഠനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുകയായിരുന്ന പത്മലതയെ ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
