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    India
    Posted On
    date_range 10 July 2026 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 10:06 PM IST

    രാമക്ഷേത്രക്കൊള്ള; കേസ് 13ന് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി

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    രാമക്ഷേത്രക്കൊള്ള; കേസ് 13ന് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി
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    ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രക്കൊള്ളയിൽ സമഗ്രവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹരജികൾ സുപ്രീംകോടതി ജൂലൈ 13 ന് പരിഗണിക്കും. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പ്രതികളെ പ്രാദേശിക കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആർ.ജെ.ഡി എം.പി സുധാകർ സിങ്ങിന്‍റെ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ട്രസ്റ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഫൊറൻസിക് ഓഡിറ്റ് വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച കോടതി ചേരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന ഹരജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചിയും വി. മോഹനയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹരജിക്കാരിൽ ഒരാളായ നരേന്ദ്ര കുമാർ ഗോസ്വാമിയുടെ ആവശ്യം.

    ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ സി.എ.ജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആവശ്യങ്ങളാണ് അഭിഭാഷകരായ അജയ് കുമാർ റായിയുടെയും, ദിനേശ് കുമാർ യാദവിന്‍റെയും ഹരജികളിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ട്രസ്റ്റിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം. അതിനായി കേന്ദ്രത്തിനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാറിനും നിർദേശം നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    ആപ് ഒപ്പുശേഖരണത്തിന്

    രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശ​ബ്‍ദ​മു​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആം ​ആ​ദ്‍മി പാ​ർ​ട്ടി. അ​തി​നാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ര​വി​ന്ദ് കെ​ജ്രി​വാ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​യോ​ധ്യ​യി​ലെ കൊ​ള്ള​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രെ കേ​ന്ദ്രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​വ​ർ​ക്ക് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് സ​നാ​ത​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്.

    ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഓ​രോ പൗ​ര​നും ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഹ്വാ​നം. ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സു​ന്ദ​ര​ഖാ​ണ്ഡ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ഈ ​യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ വ​ൻ തോ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​യോ​ധ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ള്ള​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി ആ​പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം, സം​ഭാ​വ​ന എ​ണ്ണു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന എ​ട്ടു​പേ​രെ ഇ​തി​ന​കം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:Donation Scamram temple scamLatest NewsSupreme Court
    News Summary - Ram temple looting Supreme Court to consider case on 13th
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