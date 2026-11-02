രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനാ തട്ടിപ്പ്: കോടതി നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു; ഹർജിക്കാർക്ക് വിചാരണ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാകാം

രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനാ തട്ടിപ്പ്: കോടതി നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു; ഹർജിക്കാർക്ക് വിചാരണ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാകാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു. എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി ഹർജി നൽകിയവർക്ക് വിചാരണ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാകാനും സഹായകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും സീനിയർ കൗൺസിലറുമായ ശരൺ ദേവ് സിംഗ് താക്കൂർ എന്നിവർ ഹാജരായി.
60,000-ത്തിലധികം പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രം സെപ്റ്റംബറിൽ അയോധ്യയിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ കോടതിയിലാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ മോഷണം പോയെന്ന ആരോപണങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ക്രമക്കേടുകളും അന്വേഷിക്കാൻ ലഖ്നൗ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് കിരൺ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ജൂലൈയിൽ രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
സംഭാവനകൾ എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തിനുള്ളിൽ പണം അനധികൃതമായി എടുത്തുമാറ്റുകയോ ഒളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായി 105 സംഭവങ്ങൾ എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തിയതായി സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ രേഖകളിൽ പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള എണ്ണിയ പണത്തിന്റെ നീക്കുപോക്കും സംഘം പരിശോധിച്ചു, എന്നാൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ പണം ചോർന്നതായി യാതൊരു തെളിവും കണ്ടെത്തിയില്ല.
പണ ശേഖരണവും അവയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലും, ക്ഷേത്രത്തിന് ലഭിച്ച വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ, പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ആസ്തികളും എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് അന്വേഷണം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് പുറമെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, സാക്ഷി മൊഴികൾ, ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ, ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ, വീണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചതായി സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു.
എട്ട് പ്രതികളുടെയും അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സ്വത്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ചെലവുകൾ എന്നിവ അവരുടെ അറിയപ്പെടുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ അന്വേഷണം കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചു. ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ, സംഭാവന എണ്ണുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ, സിസിടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, വെണ്ടർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 173 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു.