രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; പാർലമെന്റിൽ ‘ചന്ദാ ചോരി’ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ്; പാർലമെന്റിൽ ‘ചന്ദാ ചോരി’ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം. പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ മകരദ്വാറിന് മുന്നിൽ ‘ചന്ദാ ചോരി’ (സംഭാവന തട്ടിപ്പ്) എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പൂർണിയയിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എം.പി പപ്പു യാദവ് പൂജാരിയുടെ വേഷം ധരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ വേദിയിലെത്തിയത്. ശ്രീരാമന്റെ ചിത്രവുമായി മകരദ്വാറിലെ പടികളിൽ വെച്ചിരുന്ന സംഭാവന പെട്ടികൾക്ക് സമീപം അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന എം.പിമാർ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ പപ്പു യാദവ് ആ പണം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ എങ്ങനെയാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വധ്ര, സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം.പിമാരായ അവധേഷ് പ്രസാദ്, ധർമേന്ദ്ര യാദവ്, ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച എം.പി മഹുവ മാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ വേറിട്ട പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പണവുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പപ്പു യാദവിനെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി എം.പിമാർ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തന്നെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് പപ്പു യാദവ് തമാശയായി പറഞ്ഞത് സഭാവേദിയിൽ കൗതുകമുണർത്തി. ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പണവുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗവും അവിടെ തികച്ചും നാടകീയമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത നേതാക്കൾ, അമിത് ഷാ സഭയിൽ നേരിട്ടെത്തി മറുപടി പറയണമെന്നും രാജി വെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന വലിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. പാർലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനത്തിൽ അയോധ്യ ക്ഷേത്ര സംഭാവന ക്രമക്കേടും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടികളും സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം.
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) നിയോഗിക്കുകയും ഔദ്യോഗികമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുകയും നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
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