Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാജ്യസഭ: ശ​ര​ദ്​...
    India
    Posted On
    date_range 4 March 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 10:24 PM IST

    രാജ്യസഭ: ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​റി​ന്​ ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യസഭ: ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​റി​ന്​ ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ
    cancel

    മും​ബൈ: രാ​ജ്യ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി സ്ഥാ​പ​ക​നും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​റി​ന്​ ഇ​ൻ​ഡ്യ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​വാ​ർ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴു പേ​രു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 16 നാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    എ​ൻ.​സി.​പി ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​യി​പ്പി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​നു ന​ൽ​കി വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു 86 കാ​ര​നാ​യ പ​വാ​ർ. അ​ജി​ത്​ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ല​യ​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. പ​വാ​റി​ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കേ​ണ്ടി​യും​വ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    288 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ രാ​ജ്യ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​ൻ 37 സീ​റ്റ്​ വേ​ണം. 10 എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ള്ള പ​വാ​റി​ന്​ ജ​യി​ക്കാ​ൻ​ 20 പേ​രു​ള്ള ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യു​ടെ​യും 16 പേ​രു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ വേ​ണം. ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന നാ​ല്​ സീ​റ്റി​ൽ സ​ഖ്യ ക​ക്ഷി ആ​ർ.​പി.​ഐ-​എ നേ​താ​വും കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ രാം​ദാ​സ്​ അ​ത്താ​വാ​ലെ​യും പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ്​ താ​വ്​​ഡെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല്​ പേ​രാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു സീ​റ്റ്​ വീ​തം ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കും. അ​ജി​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൻ പാ​ർ​ഥ പ​വാ​റാ​ണ്​ എ​ൻ.​സി.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sharad PawarRajya SabhaINDIA Bloc
    News Summary - Rajya Sabha: India Bloc supports Sharad Pawar
    Similar News
    Next Story
    X