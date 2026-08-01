ഏത് അമ്മയെന്ന് ബ്രിട്ടാസ്, നിന്റെ അമ്മയെന്ന് തമ്പിദുരൈ; ചർച്ചയായി പാർലമെന്റിലെ വാഗ്വാദംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ എ.ഐ.ഡി.എം.കെ എം.പി എം. തമ്പിദുരൈയും ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എം.പിയും തമ്മിലുണ്ടായ വാഗ്വാദം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കാണ് പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയെ എ.ഐ.ഡി.എം.കെ തുടക്കം മുതൽ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നും 2017ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തെയും ബില്ലുകളെയും തങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും തമ്പിദുരൈ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത നടത്തിയ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളെയും നിയമപോരാട്ടങ്ങളെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പ്രസംഗത്തിലുടനീളം തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ 'പുരട്ചി തലവി അമ്മ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എം.പി സംസാരിച്ചത്.
എന്നാൽ, തമ്പിദുരൈയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും മറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എം.പി, തമ്പിദുരൈയോട് "ഏത് അമ്മ" എന്ന് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. സഭയുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെ, സഹികെട്ട തമ്പിദുരൈ "നിങ്ങളുടെ അമ്മ" എന്ന് മറുപടി നൽകി. ഈ മറുപടി കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് എം.പിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുകയും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും തമ്പിദുരൈ സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു. 2010ലാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി നീറ്റ് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും, 2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഡി.എം.കെയും ഉൾപ്പെട്ട യു.പി.എ സർക്കാരാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അന്നത്തെ യു.പി.എ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്.
അക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന നയം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് ജയലളിത നിരന്തരം കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നുവെന്നും തമ്പിദുരൈ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും, 2014 ജൂണിലും 2015 ഒക്ടോബറിലും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ച് പുനഃപരിശോധനാ ഹരജി നൽകാൻ ജയലളിത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഴുവൻ സമയവും ജയലളിതയുടെ ഭരണനേട്ടങ്ങളും ഇടപെടലുകളും എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു എം.പിയുടെ പ്രസംഗം മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാൽ തമ്പിദുരൈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ, സഭയിലെ മറ്റ് ചില നേതാക്കൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഇടപെടലിനെ വിമർശിച്ചും രംഗത്തെത്തി. പാർലമെന്റിൽ നടന്ന ഈ വാഗ്വാദം ദേശീയ തലത്തിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
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