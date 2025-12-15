Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:18 PM IST

    മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമീഷണറായി രാജ്‌കുമാര്‍ ഗോയല്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു

    Rajkumar Goyal
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: മു​ഖ്യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി മു​ൻ ​ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ രാ​ജ്‌​കു​മാ​ര്‍ ഗോ​യ​ല്‍ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്‌​ത് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ര്‍മു സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    1990 ബാ​ച്ചി​ലെ അ​രു​ണാ​ച​ല്‍പ്ര​ദേ​ശ്- ഗോ​വ -മി​സോ​റം-​കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ഡ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്‌​കു​മാ​ര്‍ ഗോ​യ​ല്‍. നി​യ​മ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31നാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 13ന് ​ഹീ​രാ​ലാ​ല്‍ സ​മാ​രി​യ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ഖ്യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ത​സ്‌​തി​ക ഒ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളി​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ പി.​ആ​ര്‍. ര​മേ​ശ്, റെ​യി​ല്‍വേ ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍ മേ​ധാ​വി ജ​യ വ​ര്‍മ സി​ന്‍ഹ, മു​ന്‍ ഐ.​പി.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യ സ്വാ​ഗ​ത് ദാ​സ്, കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് സ​ര്‍വി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന സ​ഞ്ജീ​വ് കു​മാ​ര്‍ ജി​ന്‍ഡാ​ല്‍, മു​ന്‍ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ സു​രേ​ന്ദ്ര സി​ങ് മീ​ണ, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ര്‍വി​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന കു​ശ്വ​ന്ത് സി​ങ് സേ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ. എ​ട്ട് പു​തി​യ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രെ​ക്കൂ​ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് 11 അം​ഗ ക​മീ​ഷ​നി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​ഴി​വു​ക​ളും നി​ക​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

