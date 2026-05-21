രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 35-ാം ചരമവാർഷികം; ഡൽഹി വീർ ഭൂമിയിൽ ആദരമർപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 35-ാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകമായ വീർ ഭൂമിയിൽ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യാഴാഴ്ച പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരമർപ്പിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരും പ്രിയങ്കയുടെ മക്കളായ മിറായ, റൈഹാൻ വദ്ര എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇവർക്ക് മുന്നോടിയായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അശോക് ഗെലോട്ട്, പി. ചിദംബരം, ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡ, മുകുൾ വാസ്നിക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘവും സ്മാരകത്തിലെത്തി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തെയും രാജ്യപുരോഗതിക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെയും അനുസ്മരിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ധീരനായ പുത്രനായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അടിത്തറ പാകിയത് അദ്ദേഹമാണെന്നും ഖാർഗെ കുറിച്ചു.
വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം 18 വയസ്സായി കുറച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ, ടെലികോം, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ വലിയ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. സാർവത്രിക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചതും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നേതാക്കൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പണ്ഡിറ്റ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു മുതൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരടങ്ങുന്ന നെഹ്റു കുടുംബം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയ ത്യാഗങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മുൻഗണന നൽകിയ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും ഇന്നത്തെ തലമുറ തിരിച്ചറിയണമെന്നും വീർ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡയും അശോക് ഗെലോട്ടും വ്യക്തമാക്കി.
1984-ൽ തന്റെ അമ്മയും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും തന്റെ 40-ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറുന്നതും. തുടർന്ന് 1989 ഡിസംബർ 2 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം 1991 മെയ് 21-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ എൽ.ടി.ടി.ഇ ബോംബർ നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
