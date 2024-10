‘അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും പരോളില്ലാതെ സായിബാബ; വി.വി.ഐ.പിയായി ആൾദൈവം ഗുർമീത് റാം റഹീം’ -ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടി രാജ്ദീപ് സർദേശായി

ന്യൂഡൽഹി: ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അന്തരിച്ച ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ ജി.എൻ. സായിബാബയോട് ഭരണകൂടം കാണിച്ച നീതിനിഷേധവും ക്രൂരതയും ചർച്ചയാക്കുകയാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായി. കുറ്റവിമുക്തനായ സായിബാബയോടും കുറ്റവാളിയായ ആൾദൈവം ഗുർമീത് റാം റഹീമിനോടുമുള്ള നിയമവാഴ്ചയുടെ സമീപനത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടി ട്വിറ്ററിലാണ് സർദേശായിയുടെ പ്രതികരണം.

‘‘ജി.എൻ സായിബാബയെയും ആൾ​ദൈവം ഗുർമീത് റാം റഹീമിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പോലെ, പരാജയപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ തുറന്നുകാട്ടാൻ വേ​റൊന്നുമില്ല. ശനിയാഴ്ച അന്തരിച്ച 'അർബൻ നക്‌സൽ' എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്രഫസർ സായിബാബയെ യു.എ.പി.എ പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 90% വൈകല്യമുണ്ടായിരുന്ന, വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വർഷങ്ങളോളം ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും പരോൾ ലഭിച്ചില്ല. ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സായിബാബക്കെതിരെയുള്ള യു.എ.പി.എ കുറ്റത്തിൽനിന്ന് വെറുതെ വിട്ടത്. നേരെമറിച്ച്, ബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസുകളിൽ കുറ്റവാളിയായ റാം റഹീമിന് പരോൾ ലഭിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ്. ദർശനത്തിനായി അണിനിരന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒരു വി.വി.ഐ.പിയെപ്പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. അന്ധ നിയമമാണോ അതോ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലേ? ചിന്തിക്കുക’’ -രാജ്ദീപ് സർദേശായി എക്സിൽ പറഞ്ഞു.

മാ​വോ​വാ​ദി​ ബന്ധമാരോപിച്ച് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജ​യി​ലിലടച്ച സാ​യി​ബാ​ബ​യെ 2024 മാ​ർ​ച്ച് അ​ഞ്ചി​ന് കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് ഏഴിനാണ് നാ​ഗ്പൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ നി​സാം​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സിൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നായിരുന്നു അ​ന്ത്യം. അ​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ൽ പോ​ളി​യോ ബാ​ധി​ച്ച് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ത​ള​ർ​ന്ന സാ​യി​ബാ​ബ ച​ക്ര​ക്ക​സേ​ര​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ​കടു​ത്ത ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തോ​ളം ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ​ശേ​ഷം സാ​യി​ബാ​ബ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

