Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:21 PM IST

    ബാബരി ദിനത്തിൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കു​ളൂ​ക​ളി​ൽ ‘ശൗര്യ ദിവസ്’; ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച് രാജസ്ഥാൻ

    Shaurya Diwas
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ദ​ൻ ദി​ലാ​വ​ർ

    ജ​യ്പൂ​ർ: ബാ​ബ​രി പ​ള്ളി ത​ക​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ‘ശൗ​ര്യ​ദി​വ​സ്’ ആ​യി ആ​ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്കു​ളൂ​ക​ളി​ൽ ശൗ​ര്യ ദി​വ​സ് എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി മ​ദ​ൻ ദി​ലാ​വ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ‘ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം, ദേ​ശീ​യ​ത, ധൈ​ര്യം, സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഭി​മാ​നം, ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം’ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും രാ​മ​ക്ഷേ​ത്ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ, ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​യോ​ധ്യ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി ചി​ത്ര​ര​ച​ന, പോ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്താ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ‘ശൗ​ര്യ ദി​വ​സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ​ദി​ലാ​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മാ​റ്റി​​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശൗ​ര്യ ദി​വ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും രാ​മ​ന്മ​ഭൂ​മി പ്ര​സ്ഥാ​നം സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ഭി​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തീ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നെ​ന്നും ദി​ലാ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​മ​ജ​ന്മ​ഭൂ​മി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ത്മാ​വ് വ​ള​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

