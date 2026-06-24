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    India
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 11:02 PM IST

    ഏക സിവിൽ കോഡി​ന്റെ വഴിയിൽ രാജസ്ഥാൻ; ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​

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    ഏക സിവിൽ കോഡി​ന്റെ വഴിയിൽ രാജസ്ഥാൻ; ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡ് (യു.​സി.​സി) ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ജ​ഡ്ജി ര​ഞ്ജ​ന പ്ര​കാ​ശ് ദേ​ശാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ അ​ഞ്ചം​ഗ സ​മി​തി​യാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡ് പാ​സാ​ക്കി​യ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, അ​സം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും യു.​സി.​സി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലും ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ഞ്ജ​ന പ്ര​കാ​ശ് ദേ​ശാ​യി.

    മ​തം, ജാ​തി എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി വി​വാ​ഹം, വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം, സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം, ദ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ​രേ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വാ​ഹ​വും വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക, ബ​ഹു​ഭാ​ര്യ​ത്വം നി​രോ​ധി​ക്കു​ക, ലി​വ്-​ഇ​ൻ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക, പാ​ര​മ്പ​ര്യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ആ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ. ഇ​ത് ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജോ​ഗാ​റാം പ​ട്ടേ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡാ​ണ് യു.​സി.​സി ആ​ദ്യ​മാ​യി പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ഗു​ജ​റാ​ത്തും അ​സ​മും ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സ​മി​തി​യും ക​ര​ട് നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:RajasthanUniform Civil CodeUCC
    News Summary - Rajasthan Forms Panel to Draft Uniform Civil Code, Exempts Tribal Communities
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