Madhyamam
    India
    Posted On
    12 Oct 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:35 PM IST

    അമ്മക്കൊപ്പം രാജ്​ താക്കറെ ‘മാതോശ്രീയിൽ’; കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി

    Uddhav Thackeray
    ഉദ്ദവും രാജ് താക്കറെയും (ഫയൽ)

    Listen to this Article

    മും​ബൈ: എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യും ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ​യും ത​മ്മി​ൽ വീ​ണ്ടും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ്​​ രാ​ജ്, അ​മ്മ കു​ന്ത താ​യി​ക്കൊ​പ്പം താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ വീ​ടാ​യ ‘മാ​തോ​ശ്രീ’​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ദ്ധ​വി​ന്റെ അ​മ്മ മീ​ന താ​യി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ്​ കു​ന്ത. കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​മ്മ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ രാ​ജ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​രു​വ​രും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ഇ​ത്​ ആ​റാ​മ​ത്തെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി വേ​ദി​പ​ങ്കി​ട്ട​ത്. രാ​ജ്​ മാ​തോ​ശ്രീ​യി​ൽ വ​രു​ക​യും ഉ​ദ്ധ​വ്​ രാ​ജി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. താ​ണെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ‘ദു​ർ​ഭ​ര​ണ’​ത്തി​ന്​ എ​തി​രെ താ​ണെ​യി​ൽ ഇ​രു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2005 ലാ​ണ്​ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ ശി​വ​സേ​ന വി​ട്ട്​ എം.​എ​ൻ.​എ​സ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS:mnsMaharashtraraj thackerayuddav thackerayShivsena UBT
    News Summary - Raj Thackeray Visits Matoshree For Second Time In A Week
