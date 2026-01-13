Begin typing your search above and press return to search.
    'ബി.ജെ.പി രാജ്യത്തെ അദാനിക്ക്​ തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നു'​; ആരോപണവുമായി രാജ്​ താക്കറെ

    ആരോപണം 10 വർഷത്തിനിടെ അദാനി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച വിഡിയോയിൽ കാണിച്ച്​​
    ബി.ജെ.പി രാജ്യത്തെ അദാനിക്ക്​ തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നു​; ആരോപണവുമായി രാജ്​ താക്കറെ
    മുംബൈ: ബി.ജെ.പി ഭരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെയുള്ള ഗൗതം അദാനിയുടെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച വിഡിയോയിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടി മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (എം.എൻ.എസ്​ ) അധ്യക്ഷൻ രാജ്​ താക്കറെ. നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഞായറാഴ്ച നഗരത്തിലെ ശിവജി പാർക്കിൽ എം.എൻ.എസ്​- ശിവസേന (യു.ബി.ടി) സംയുക്ത റാലിയിലാണ്​ സംഭവം.

    ശിവസേന (യു.ബി.ടി) അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ്​ താക്കറെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു​ രാജിന്റെ വിഡിയോ പ്രദർശനം. ജനങ്ങളെ ഹിന്ദു-മുസ്​ലിം, ഹിന്ദു-മറാത്തി വികാരങ്ങളിൽ തളച്ചിട്ട്​ ബി.ജെ.പി സർക്കാർ രാജ്യത്തെ ഭൂസ്വത്ത്​ അദാനിക്ക്​ തീറെഴുതി നൽകുകയാണെന്ന്​ രാജ്​ ആരോപിച്ചു.

    2014 വരെ അദാനിയുടെ വ്യവസായം പരിമിതമായിരുന്നുവെന്നും ബി.ജെ.പി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ സിമന്റ് നിർമാണം, വിമാനത്താവളം, തുറമുഖം, വൈദ്യുതി വിതരണം, പുനർനിർമാണം തുടങ്ങി അദാനിയുടെ വ്യവസായം പെരുകിയെന്നും രാജ്​ പറഞ്ഞു. 2014ന്​ ശേഷം മുംബൈയിലുൾപ്പെടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്​ വൻതോതിലാണ്​ പദ്ധതികളും ഭൂമിയും നൽകിയത്​. താരാപുർ ആണവോർജ പദ്ധതി, തുൻഗരേശ്വർ വന്യജീവി സങ്കേതം, ബാന്ദ്ര പുനരധിവാസ പദ്ധതി, ടിട്​വാല, മൊഹാനെ, അമ്പിവലി, ശഹദ്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിമന്റ്​ നിർമാണത്തിനായി ഭൂമി, സ്മാർട്ട്​ വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ 13,888 കോടിയുടെ പദ്ധതി തുടങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്​ ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ രാജ്​ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു.

    മുംബൈ വിമാനത്താവളവും ധാരാവിയും അദാനിക്ക്​ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വ്യവസായത്തിനും വ്യവസായികൾക്കും എതിരല്ലെന്നും എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ്​ എതിർക്കുന്നതെന്നും രാജ്​ പറഞ്ഞു. 2023ൽ രാജ്​ താക്കറെയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന്​ ഗൗതം അദാനി സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ചിത്രവുമായാണ്​ ബി.ജെ.പി ഇതിനോട്​ പ്രതികരിച്ചത്​.

