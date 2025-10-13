ദീപാവലിക്ക് മൂന്ന് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് അനുവദിച്ച് റെയില്വേtext_fields
ചെന്നൈ: കേരളത്തിലേക്കും ദീപാവലി സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയില്വേ. തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത്-ചെന്നൈ എഗ്മോര്- തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനും എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു-കൊല്ലം കന്റോണ്മെന്റ് റൂട്ടില് രണ്ട് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകളുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് പുറമേ മംഗളൂരുവില്നിന്ന് ഷൊര്ണൂര്-പാലക്കാട് വഴി ചെന്നൈയിലേക്കും ഒരു സ്പെഷ്യല് ട്രെയിന് സര്വീസ് നടത്തും.
ബംഗളൂരു-കൊല്ലം സര്വീസുകള്
06567 എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു-കൊല്ലം സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിന് ഒക്ടോബര് 21 രാത്രി 11 മണിക്ക് എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരുവില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം ഉച്ചക്ക് 12.55ന് കൊല്ലത്ത് എത്തും.
06568 കൊല്ലം-ബംഗളൂരു കന്റോണ്മെന്റ് സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 22ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 9.45ന് ബംഗളൂരു കന്റോണ്മെന്റില് എത്തിച്ചേരും.
06561 എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു-കൊല്ലം സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 16ന് വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിക്ക് എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരുവില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 06.20ന് കൊല്ലത്ത് എത്തിച്ചേരും.
06562 കൊല്ലം-ബംഗളൂരു കന്റോണ്മെന്റ് സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 17ന് രാവിലെ 10.45ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം പുലര്ച്ചെ 3.30ന് ബംഗളൂരു കന്റോണ്മെന്റില് എത്തിച്ചേരും.
പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര്, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗണ്, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര്, മാവേലിക്കര, കായംകുളം സ്റ്റേഷനുകളില് ഈ ട്രെയിനുകള്ക്ക് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. ഒക്ടോബര് 13ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല് റിസര്വേഷന് ആരംഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത്-ചെന്നൈ എഗ്മോര്
06108 തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത്-ചെന്നൈ എഗ്മോര് സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 21ന് വൈകീട്ട് 5.10ന് തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്തില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്മോറില് എത്തും.
06107 ചെന്നൈ എഗ്മോര്-തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിന് ഒക്ടോബര് 22ന് ഉച്ചക്ക് 1.25ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം നേര്ത്തില് എത്തിച്ചേരും.
വര്ക്കല, കൊല്ലം, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂര്, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗണ്, ആലുവ, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനുകളില് നിര്ത്തും.
മംഗളൂരു-ചെന്നൈ സ്പെഷ്യല്
06002 മംഗളൂരു സെന്ട്രല്-ചെന്നൈ സെന്ട്രല് സ്പെഷ്യല് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 21ന് വൈകീട്ട് 4.35ന് മംഗളൂരു സെന്ട്രലില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 10.15ന് ചെന്നൈ സെന്ട്രലില് എത്തിച്ചേരും.
കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി, മാഹി, കോഴിക്കോട്, തിരൂര്, ഷൊര്ണൂര്, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില് സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register