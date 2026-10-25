ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കല്ലേറ്: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 12,157 കേസുകൾ; 8,441 പേർ പിടിയിൽ

ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കല്ലേറ്: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 12,157 കേസുകൾ; 8,441 പേർ പിടിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നടത്തുന്ന കല്ലേറുകൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും (ആർ.പി.എഫ്) ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസും. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ (2021 മുതൽ 2025 വരെ) രാജ്യത്തുടനീളം ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെ 12,157 കല്ലേറ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും സംഭവങ്ങളിൽ 8,441 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ആർ.പി.എഫ് വിളിച്ചുചേർത്ത എട്ടാമത് അഖിലേന്ത്യാ ജി.ആർ.പി മേധാവികളുടെ ഉന്നതതല സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ സമാപിച്ചു. ആർ.പി.എഫ്, ജി.ആർ.പി, സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനകൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു.
വന്ദേഭാരതും തുരന്തോയും വരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു; 6 മാസത്തിനിടെ 1,698 കേസുകൾ
റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സമീപകാല കണക്കുകൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി
- ആറുമാസത്തെ കണക്കുകൾ: 2025 ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ആറുമാസത്തിനിടെ മാത്രം രാജ്യത്തെ വിവിധ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളിലായി 1,698 കല്ലേറ് കേസുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
- പ്രീമിയം ട്രെയിനുകൾ ലക്ഷ്യം: സാധാരണ പാസഞ്ചർ-എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്ക് പുറമെ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്, സ്വർണ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ്, തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയും വ്യാപകമായി കല്ലേറുണ്ടായി.
- റെയിൽമദദ് സംവിധാനം: യാത്രക്കാരുടെ പരാതികൾ അതിവേഗം പരിഹരിക്കുന്നതിനും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുമായി ജി.ആർ.പി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 'റെയിൽമദദ്' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ സമ്മേളനത്തിൽ ധാരണയായി.
ഉത്സവ സീസണിലെ സുരക്ഷയും ബോധവൽക്കരണവും
വരാനിരിക്കുന്ന ദീപാവലി, ഛത്ത് പൂജ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖകളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. നോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ ഡൽഹി ഡിവിഷൻ പൊലീസും മെട്രോ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് സി.സി.ടി.വി നിരീക്ഷണം, ബാരിക്കേഡുകൾ, മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റുകൾ, പ്രത്യേക ഹോൾഡിംഗ് ഏരിയകൾ, കൺട്രോൾ റൂമുകൾ എന്നിവയൊരുക്കി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.
സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യയും നൂതനാശയങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ സതീഷ് കുമാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റെയിൽവേ അധികൃതരും ആർ.പി.എഫും പോലീസും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെ മാത്രമേ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ പൂർണമായി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.