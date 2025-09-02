Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:30 AM IST

    ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും റെയിൽവേ

    ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും റെയിൽവേ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക്​ ശേ​ഷം ദ​ക്ഷി​ണ ​റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ഹി​ന്ദി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ഫീ​സ്​ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള​വും ത​മി​ഴു​മ​ട​ക്കം പ്ര​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം. 2019ൽ ​ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷും ഹി​ന്ദി​യും മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച് നോ​ട്ടീ​സി​റ​ക്കി​യ​ത്​ ​വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത​തോ​ടെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ല്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം​ സ​മാ​ന​നീ​ക്ക​വു​മാ​യാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ​സ​ർ​ക്കു​ല​റെ​ന്നാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗം ​പ്ര​​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​കു​പ്പു​ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മെ​ന്ന​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​നു​മ​തി​ക​ൾ, അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, വാ​ക്കാ​ലു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ക​ത്തു​ക​ൾ, പ​രി​ശോ​ധ​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന​കം ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​​​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ 2025-26ലെ ​ഭാ​ഷ ന​യ​പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ ഹി​ന്ദി പ​രാ​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​​മ്പോ​ഴും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​​ലാ​ണ്​ കാ​​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ഹി​ന്ദി​ക്ക്​ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഹി​ന്ദി കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

