Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightട്രെയിനുകൾ തത്സമയം...
    India
    Posted On
    date_range 1 July 2026 4:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 4:00 PM IST

    ട്രെയിനുകൾ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, വൈകിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അലർട്ടും; കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ ‘പങ്ച്വാലിറ്റി ബി.സെഡ്‌.എ’ ആപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രെയിനുകൾ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, വൈകിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അലർട്ടും; കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ ‘പങ്ച്വാലിറ്റി ബി.സെഡ്‌.എ’ ആപ്പ്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിൻ യാത്രകൾ കൃത്യനിക്ഷ്ഠമാക്കാനും ട്രെയിൻ വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പുതിയ സംവിധാനവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ട്രെയിനുകളുടെ ഓട്ടം തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി. ട്രെയിനുകൾ വൈകുന്നത് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും സർവിസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടിയെടുക്കാനും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ വിജയവാഡ ഡിവിഷനാണ് 'പങ്ച്വാലിറ്റി ബി.സെ.ഡ്‌.എ' (Punctuality BZA) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ട്രെയിനുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ, സമയക്രമം, മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ മൊബൈലിൽ ഉടനടി പരിശോധിക്കാൻ ഇത് റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കും. മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളേക്കാൾ വേഗതയേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമാണ് ഈ ആപ്പ്.

    ആപ്പിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

    ട്രെയിൻ സർവിസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ ആപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    സെക്ഷൻ തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ വിവരങ്ങൾ: ഓരോ മേഖലയിലൂടെയുമുള്ള ട്രെയിൻ സഞ്ചാരം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം.

    വൈകുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ നിരീക്ഷണം: ട്രെയിനുകൾ എവിടെയാണ് വൈകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താം.

    പങ്ച്വാലിറ്റി അസസ്‌മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ: കൃത്യനിഷ്ഠ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

    ലോസ്റ്റ്-ട്രെയിൻ ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ: ട്രെയിൻ എവിടെയെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാം.

    ഓട്ടോമാറ്റിക് അലർട്ടുകൾ: ഒരു ട്രെയിൻ 15 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വൈകുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തനിയെ അലർട്ടുകൾ ലഭിക്കും.

    ഈ സവിശേഷതകൾ വഴി ട്രെയിനുകൾ വൈകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും, കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കാനായി യഥാസമയം തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും റെയിൽവേ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കും.

    സമയം ലാഭിക്കാം; ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിന് വിട

    ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വിജയവാഡ ഡിവിഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ നുസ്രത് എം.മാൻഡ്രുപ്കർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള ഐ.സി.എം.എസ് വെബ് പോർട്ടലിൽ ഓരോ തവണയും ലോഗിൻ ചെയ്യാനും ഒ.ടി.പി നൽകാനും വ്യത്യസ്ത സ്ക്രീനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ഏറെ സമയമെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പിലെ ഒരൊറ്റ ഡാഷ്‌ബോർഡിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും.

    ലേറ്റ് ട്രെയിൻ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റവുമായി സംയോജനം

    ട്രെയിൻ മാനേജർമാർക്കായി ട്രെയിൻ ഓട്ടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ തനിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 'ലേറ്റ് ട്രെയിൻ മോണിറ്ററിംഗ്' എന്ന ആഭ്യന്തര സംവിധാനവുമായി ഈ ആപ്പ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സംയോജനം വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ട്രെയിൻ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും വൈകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും, റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

    മികച്ച തീരുമാനങ്ങളും യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സേവനവും

    പുതിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് വിജയവാഡ ഡിവിഷൻ റെയിൽവേ മാനേജർ മോഹിത് സോനാകിയ പറഞ്ഞത്, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുമെന്നാണ്. കൃത്യമായ ഡാറ്റകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും, ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷയിലും യാത്രക്കാരുടെ സേവനത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇത് വഴി സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railwayindian railwaytrain timeapplication
    News Summary - railway punctuality BZA app
    Similar News
    Next Story
    X