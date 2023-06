‘കവച്’ ദുരന്തമൊഴിവാക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രിയും ബോർഡ് അംഗവും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കൂ​ട്ടി​യി​ടി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘ക​വ​ച്’ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ബാ​ല​സോ​ർ ട്രെ​യി​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​യും ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റും. ‘വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് പോ​ലു​ള്ള ആ​ഡം​ബ​ര ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള ‘ക​വ​ച്’ രാ​ജ്യ​ത്തെ 98 ശ​ത​മാ​നം റെ​യി​ൽ പാ​ള​ത്തി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

128 കി.​മീ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന കോ​റ​മാ​ണ്ഡ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് പ​ച്ച സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ്. ‘ക​വ​ച്’ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും കേ​വ​ലം 100 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ നി​ന്ന് ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന ​ട്രെ​യി​ൻ നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 600 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​കു​മ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ക​വ​ചി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ​ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ എ​ല്ലാ പാ​ള​ങ്ങ​ളും 8000 ലോ​ക്കോ​മോ​ട്ടീ​വു​ക​ളും ‘ക​വ​ച്’ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൻ കീ​ഴി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ചെ​ല​വും സ​മ​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ന​കം 13,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ‘ക​വ​ച്’ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ വീ​​ഴ്ച ത​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​മ​ല്ലി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2011-12ൽ ​വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​യ ‘ട്രെ​യി​ൻ കൊ​ളീ​ഷ​ൻ അ​വോ​യ്ഡ​ൻ​സ് സി​സ്റ്റം’(​ടി.​സി.​എ.​എ​സ്) ‘ക​വ​ച്’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ 98 ശ​ത​മാ​നം റെ​യി​ൽ​പാ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 68,043 കി.​മീ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന 1445 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ് ‘ക​വ​ചി’​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ​ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും തൃ​ണ​മൂ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Railway officials explain why Kavach would not have prevented the Odisha train accident