    date_range 27 Aug 2025 9:48 PM IST
    date_range 27 Aug 2025 9:48 PM IST

    ഇനി ദിവസവേതനക്കാർ; റെയിൽവേ ഗേറ്റ്​ ജീവനക്കാരെ പിൻവലിക്കുന്നു

    indian railway
    ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

    കൊ​ച്ചി: റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​രെ മ​റ്റു​ ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി ഗേ​റ്റ്​ ജോ​ലി​ക്ക്​ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കും. റെ​യി​ൽ​വേ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്കം. ട്രാ​ക്ക്​ മാ​ൻ (ഗേ​റ്റ്​ മാ​ൻ)/​വു​മ​ൺ, ​പോ​യ​ന്‍റ്​​സ്​ മാ​ൻ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥി​രം​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​രം റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ​യും വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രെ​യും ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ത്തി​ന്​ നി​യ​മി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ര​ണ്ട്​​ റെ​യി​ൽ​വേ ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​യി 850ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും.

    സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സി​ഗ്ന​ൽ പ​രി​ധി​ക്ക​ക​ത്ത്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ​പോ​യ​ന്‍റ്​​സ്​​മാ​ന്മാ​ർ. ട്രാ​ക്ക്​​മാ​ൻ/​വു​മ​ൺ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ഏ​റെ​യും വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം മ​റ്റ്​ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​​ മാ​റ്റും. വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ റെ​യി​​ൽ​വേ​യി​ൽ ജോ​ലി സം​വ​ര​ണ​മു​ണ്ട്. 12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഇ​തി​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​ലി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​ണ്. സ്ഥി​രം​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​പ്പോ​ലെ ക​രാ​ർ/​ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​കി​​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ സു​ര​ക്ഷ​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക.

    ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ 2.80 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഒ​ഴി​വു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ സ്ഥി​രം​നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​തെ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മി​ച്ചു​​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രം ഡി​വി​ഷ​ൻ​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ്ട​ത്ര ആ​ളു​ക​ളെ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

