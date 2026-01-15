Begin typing your search above and press return to search.
    റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ്പി​ലെ നി​ര​ക്കി​ള​വ് ആ​റു മാ​സം​കൂ​ടി നീ​ട്ടി

    മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് നീ​ട്ടി​യ​ത്
    റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ്പി​ലെ നി​ര​ക്കി​ള​വ് ആ​റു മാ​സം​കൂ​ടി നീ​ട്ടി
    തി​രൂ​ർ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റെ​യി​ൽ വ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് റെ​യി​ൽ​വേ ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി. അ​ൺ റി​സ​ർ​വ്ഡ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ജൂ​ലൈ 14 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം തു​ട​രു​ക.

    റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യം​തൊ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​ണ് ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി​യ​ത്. റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ്പി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മു​ണ്ട്.

    ആ​ർ വാ​ല​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം കാ​ഷ് ബാ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തും തു​ട​രും.

    ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി റെ​യി​ൽ ക​ണ​ക്ട്, എ​ൻ.​ടി.​ഇ.​എ​സ്, യു.​ടി.​എ​സ് ഓ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ, റെ​യി​ൽ മ​ദ​ദ്, ഫു​ഡ് ഓ​ൺ ട്രാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ചു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ റി​സ​ർ​വ്ഡ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, അ​ൺ റി​സ​ർ​വ്ഡ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം എ​ടു​ക്കാം.

    ആ​പ്പു​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം യു.​പി.​ഐ, ഡെ​ബി​റ്റ്/​ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ്, ആ​ർ വാ​ല​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​ണം ന​ൽ​കാം. ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, കോ​ച്ച് പൊ​സി​ഷ​ൻ, പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പി.​എ​ൻ.​ആ​ർ സ്‌​റ്റാ​റ്റ​സ്, റീ​ഫ​ണ്ട് സ്‌​റ്റാ​റ്റ​സ് എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ​ണം ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നും റെ​യി​ൽ വ​ൺ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ആ​പ് മ​തി. ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള അ​ൺ റി​സ​ർ​വ്ഡ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ 29.5 ശ​ത​മാ​ന​വും മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    News Summary - Rail One app water discount extended for six months
