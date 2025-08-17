Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഎം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 6:41 AM IST

    എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി റെയ്ഡ്; ഇ.ഡിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി റെയ്ഡ്; ഇ.ഡിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്
    cancel

    ചെ​ന്നൈ: എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വ​ള​പ്പി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​തി​ന് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ തി​രു​വ​ല്ലി​ക്കേ​നി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ്രീ​ൻ​വേ​യ്‌​സ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഐ. ​പെ​രി​യ​സാ​മി​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലും എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലെ ഐ. ​പെ​രി​യ​സാ​മി​യു​ടെ മ​ക​നും പ​ള​നി മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ മു​റി​യി​ലും മ​ക​ൾ ഇ​ന്ദ്രാ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഡി​ണ്ടു​ഗ​ൽ ഡി.​എം.​കെ ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​കൂ​ടി​യാ​ണ് സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ. ചെ​ന്നൈ, മ​ധു​ര, ഡി​ണ്ടു​ഗ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഐ. ​പെ​രി​യ​സാ​മി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്നു.

    2006 മു​ത​ൽ 2010 വ​രെ മ​ന്ത്രി​യാ​യ കാ​ല​ത്ത് ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ 2.1 കോ​ടി രൂ​പയുടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​താ​യ കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ഇ.​ഡി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റ​ര​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ.​ഡി അ​ധി​കൃ​ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​സേ​ന​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി.​എം.​കെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വ​ള​പ്പി​ൽ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്ത് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​താ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ന്മേ​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. റെ​യ്ഡി​ൽ ക​നി​മൊ​ഴി എം.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ശ​ക്തി​യാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamilnadu policeEnforcement DirectorateRaidsCase filed
    News Summary - Raid on MLA hostel; Police file case against ED
    Similar News
    Next Story
    X