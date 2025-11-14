Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡൽഹി സ്ഫോടനം; വ്യാപക...
    India
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 8:04 AM IST

    ഡൽഹി സ്ഫോടനം; വ്യാപക റെയ്ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹി സ്ഫോടനം; വ്യാപക റെയ്ഡ്
    cancel
    camera_alt

    ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ടി​കൂ​ടി​യ കാ​ർ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ പ​ര​ി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പു​റ​മെ ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും പ​ഞ്ചാ​ബി​ലും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലും വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​റ​സ്റ്റു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ഭീ​ക​ര വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡ് കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് (32) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഗ​ണേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ (ജി.​എ​സ്.​വി.​എം) മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഡി.​എം (കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ന​സീ​ർ​ബാ​ദ് അ​ശോ​ക് ന​ഗ​റി​ൽ ഇ​യാ​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ലാ​പ്ടോ​പ്പും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി പി​ടി​​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മി​രു​ത്തി ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​​ടെ, പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ഐ.​എ​സ്.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ഗ്ര​നേ​ഡ് ആ​ക്ര​മ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ 10 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി പ​ഞ്ചാ​ബ് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ‘വൈ​റ്റ് കോ​ള​ർ ഭീ​ക​ര സം​ഘ’​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 10 പേ​രെ ക​ശ്മീ​രി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. അ​ന​ന്ത്നാ​ഗ്, പു​ൽ​വാ​മ, കു​ൽ​ഗാം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യി ഐ20 ​കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ക​ശ്മീ​ർ പു​ൽ​വാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ​ഡോ​ക്ട​ർ ഉ​മ​ർ ന​ബി​യാ​ണെ​ന്ന് ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഉ​മ​റി​ന്റെ മാ​താ​വി​ൽ‌​നി​ന്നും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച സാ​മ്പി​ളു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്താ​ണ് പൊ​രു​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    കാ​റു​മാ​യി ഉ​മ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഉ​മ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രു കാ​ർ​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചു​വ​ന്ന ഇ​ക്കോ​സ്​​പോ​ട്ട് കാ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഉ​മ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​രു​തി ബ്ര​സ കാ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജെ.​പി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി മ​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മ​ര​ണം 13 ആ​യി. 28 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:raidIndia NewsDelhi Red Fort Blast
    News Summary - Raid in Delhi red fort blast
    Similar News
    Next Story
    X