നരേന്ദ്ര മോദി ഇനിയെങ്കിലും ആശങ്കകൾ കേൾക്കുമോ ?; കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കും, ദേശീയ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

നരേന്ദ്ര മോദി ഇനിയെങ്കിലും ആശങ്കകൾ കേൾക്കുമോ ?; കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കും, ദേശീയ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നാല് ലേബർ കോഡുകൾ തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുമോയെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഭയപ്പെടുന്നു. വ്യാപാര കരാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുമോയെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കുമോയെന്നാണ് ഗ്രാമീണരുടെ ആശങ്ക.
ഈ ആശങ്കകൾക്കെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയുമോ. തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കുമൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അവരുടെ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലേബർ കോഡുകളടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി-കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂനിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത 24 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 12 വരെയാണ് പണിമുടക്ക്.
പത്രം, പാൽ, ആശുപത്രി, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, ഫയർഫോഴ്സ്, ആംബുലൻസ് തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവിസുകളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പണിമുടക്കിന് കേരള സർക്കാർ ഡയസ് നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തവർക്ക് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ശമ്പളം നൽകില്ല
10 കേന്ദ്ര തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ദേശീയ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും സംയുക്തമായാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഐ.എൻ.ടി.യു.സി പ്രത്യേകമായാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോജിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഒഴിവാക്കിയത്.
