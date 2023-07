അവർ മണിപ്പൂരും രാജ്യമൊന്നാകെയും ചുട്ടെരിക്കും -ആർ.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ രാഹുൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനും അധികാരത്തിൽ മാത്രമാണ് താൽപര്യമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖവും വേദനയും കാര്യമാക്കാതെ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബി.ജെ.പിക്കും ആർ.എസ്.എസിനും അധികാരം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അധികാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്തും ചെയ്യും. അധികാരത്തിനുവേണ്ടി അവർ മണിപ്പൂരിനെയും രാജ്യം മുഴുവനും ചുട്ടെരിക്കും -രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഹരിയാനയോ പഞ്ചാബോ ഉത്തർ പ്രദേശോ ആകട്ടെ, അധികാരം മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അവർ വിൽക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് മണിപ്പൂരിനെ ചുട്ടരെച്ചത് എന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മണിപ്പൂരിനായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല -അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട്, രാജ്യം വേദനിക്കുമ്പോഴും പൗരന്മാർക്ക് വേദനിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കും വേദനിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത്തരം വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആർ.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും അത്തരം വേദനയൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം അവർ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് -രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

Rahul slams BJP-RSS Says They Will Burn Manipur and Entire Country For Power