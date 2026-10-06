രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും എം.പിമാരെയും ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്; ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും എം.പിമാരെയും ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്; ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കുത്തിയിരിപ്പ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും എം.പിമാരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
രാഹുലിനെയും എം.പിമാരെയും ബലമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഡൽഹി പൊലീസ് ആകാശവാണി ഭവൻ ഒഴിപ്പിച്ചു. എം.പിമാരായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ബെന്നി ബഹനാൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെ കാണാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു രാഹുലും നേതാക്കളും. എന്നാൽ, ഈമാസം 15ന് കാണാമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ അറിയിച്ചത്. നാളെത്തന്നെ കാണണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ രാഹുൽ ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് വൻ സന്നാഹവുമായെത്തി എം.പിമാരെയും പിന്നാലെ രാത്രി എട്ടോടെ രാഹുലിനെയും പ്രിയങ്കയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാഹുലിന് വലയം തീർത്ത എം.പിമാരെയാണ് ആദ്യം പൊലീസ് വാനിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇൻഡ്യ മുന്നണി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേദിയായത്. മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇൻഡ്യ മുന്നണിയിലെ എം.പിമാരും ആകാശവാണി വളപ്പിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കാനുള്ള പൊലീസ് ശ്രമം പലതവണ എം.പിമാർ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽനിന്ന് ജനൽ വഴി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള രാഹുലിന്റെ ശ്രമം ഫലം കണ്ടില്ല. നോർത്ത് ഡൽഹിയിലെ കിങ്സ് വേ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് നേതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയത്.
127 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നടപടിക്കുശേഷം ഇവരെ വിട്ടയക്കും. രാവിലെ 10.30ന് ആണ് ഇൻഡ്യ എം.പിമാർ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ‘സേവ് ഡെമോക്രസി’ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും രാഹുൽ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. 150 ലധികം എം.പിമാരാണ് മാർച്ചിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയുമാണ് പ്രതിഷേധം.ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.പിമാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുവദിക്കാത്തതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.
‘ലോക്സഭാ എം.പിമാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണണമായിരുന്നു. പൊലീസ് ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെ കാണാൻ കഴിയാത്തത്. ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളാണ്’ - രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.പിമാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അർഥമെന്താണ്? ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് തുടരുമെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register